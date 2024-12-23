Kayseri'de 'Öğrenci Servis Takip Sistemi' ile veliler anlık olarak bilgilendiriliyor

Bir tur firmasının Ulaşım Hizmetleri Yetkilisi ve Genel Müdür'ü Hakan Tosun, okul servisi kullanan öğrenciler için geliştirilen 'Öğrenci servis takip ve veli bilgilendirme sistemi' hakkında bilgiler verdi. Tosun, "Öğrenci takip sistemini Kayseri'de ilk defa kullanan biziz. Bu uygulamada nelerden yararlanabilir velilerimiz, kısaca ondan bahsedelim. Veliler, öğrencilerimizi için bir aplikasyon indiriyorlar. Araçlarımızı anlık takip edebiliyorlar. Bunun yanı sıra çocuk servise binmeden önce veliler, aracın 3-5 dakika içinde kapıda olacağına dair bir mesaj alır. Daha sonra çocuğumuz, öğrencimiz araca bindiği zaman araca bindiğine dair ve okula gittiği zaman da 'çocuk okula geldi' diye tekrar bilirim mesajı alır. Bununla ilgili çocuğumuzu canlı takip edebiliyoruz. Araç, hız limitine uymuş mu, uymamış mı bunları takip edebiliyoruz. Hangi saatte nerede olduğunu velimiz takip edebiliyor. Okul çıkışında da çocuğumuz araca biner ya da binmez. Bununla ilgili tekrar bir bildirim mesajı gönderilir. Çocuk servise bindi ya da binmedi diye bir bildirim mesajı atar. Evine geldiği zaman da çocuğumuzun eve geldiğini bildirim mesajı olarak atan bir sistemimiz var. Özel öğrencilerimiz var, ailesi ayrı olan öğrencilerimiz var, annesi babası çalışan öğrencilerimiz var o yüzden veliler bu uygulamadan çok memnun. Çok güzel geri dönüşler oluyor. Tebrik eden velilerimiz var. Bu da bizi mutlu ediyor ve bizi daha güzel çalışmalar yapabilmemiz için kamçılıyor" diye konuştu.