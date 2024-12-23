Emeksiz para kazanma arzusu, helâl-haram dinlemiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Piyango'nun haram olduğunu üzerine basarak bir bir kez daha dile getirdi. Ancak, ne yazık ki halkın bu durumu kabullenmesi ve Milli Piyango'ya yönelik taleplerin artması, bu mesajların etkisini azaltıyor.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte ne yazık ki helal-haram tanımayan bir kısım vatandaşları milli piyango heyecanı sardı. Bu yılki büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler bilet satıcılarının yolunu tuttu.



