Emeksiz para kazanma arzusu, helâl-haram dinlemiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve ülkemizdeki tüm dini kurum ve cemaatler, Milli Piyango'nun kumar ve haram olduğunu sürekli vurgulamaya devam ediyor. Ancak, her yeni yıl geldiğinde emek vermeden para kazanma arzusu ne yazık ki 'helal-haram' dinlemiyor.

Emeksiz para kazanma arzusu, helâl-haram dinlemiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Piyango'nun haram olduğunu üzerine basarak bir bir kez daha dile getirdi. Ancak, ne yazık ki halkın bu durumu kabullenmesi ve Milli Piyango'ya yönelik taleplerin artması, bu mesajların etkisini azaltıyor.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte ne yazık ki helal-haram tanımayan bir kısım vatandaşları milli piyango heyecanı sardı. Bu yılki büyük ikramiyeyi  kazanmak isteyenler bilet satıcılarının yolunu tuttu.


 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Şeker'de Kongre öncesi adaylar bir bir sahaya iniyor
Kayseri Şeker'de Kongre öncesi adaylar bir bir sahaya iniyor
Kayserispor'a ceza kapıda
Kayserispor’a ceza kapıda
Talas'ta Yazar Okulu Seminerleri devam ediyor
Talas'ta Yazar Okulu Seminerleri devam ediyor
Talas'ta Mehmet Akif Ersoy'a Vefa Programı
Talas'ta Mehmet Akif Ersoy'a Vefa Programı
Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes Kayak Merkezi'ne davet
Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes Kayak Merkezi'ne davet
Başkan Büyükkılıç: 'Yatırımdan Yatırıma Koşuyoruz'
Başkan Büyükkılıç: "Yatırımdan Yatırıma Koşuyoruz"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!