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Kayseri'de Okul önünde dehşet: Eski eşini öldürüp intihar etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan korkunç olayda, boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti.

Kayseri'de Okul önünde dehşet: Eski eşini öldürüp intihar etti

İddiaya göre, B.K. (31), Şirintepe Mahallesi'ndeki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu önüne çocuklarını almaya gitti. Bu sırada okulun önüne gelen R.Ç. (37), eski karısı B.K.'ye tabancayla ateş etti. Ardından, aynı silahla intihar etti.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.K. ve R.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

B.K. ve R.Ç.'nin geçen yıl temmuz ayında boşandığı kaydedildi.

 

Haber Merkezi

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