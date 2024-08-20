Kayseri'de ot yangını korkuttu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda çıkan anız yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Alevler müstakil evin etrafını sararken, o anlar havadan görüntülendi.

Kayseri'de ot yangını korkuttu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda çıkan anız yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Alevler müstakil evin etrafını sararken, o anlar havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, dağlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, çok sayıda itfaiye ve TOMA’lar sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve TOMA’lar da alevlere müdahale etti. Bu sırada müstakil evin etrafını saran alevler, sakinleri korkuttu. Yükselen alevler, ekiplerin anında müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü. O anlar da havadan görüntülendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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