Kayseri'de otomobil tramvay yolunu girdi: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna girerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil tramvay yolunu girdi: 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna girerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde, Ş.İ. yönetimindeki 38 ZA 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücü Ş.İ ve annesi F.İ.’ye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerine bir süre ara verilirken, otomobilin kaldırılmasının ardından seferler yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de otomobil tramvay yolunu girdi: 2 yaralı
Kayseri'de otomobil tramvay yolunu girdi: 2 yaralı
Kayseri'de otomobil tramvay yolunu girdi: 2 yaralı
Kayseri'de otomobil tramvay yolunu girdi: 2 yaralı
Kayseri'de otomobil tramvay yolunu girdi: 2 yaralı
Kayseri'de otomobil tramvay yolunu girdi: 2 yaralı
Kayseri'de otomobil tramvay yolunu girdi: 2 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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