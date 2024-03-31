Kayseri'de oy kullanma işlemi başladı

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdariler Seçimleri çerçevesinde Kayseri'de oy kullanma işlemi başladı.

Kayseri'de oy kullanma işlemi başladı
Kayseri GündemEditör

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdariler Seçimleri çerçevesinde Kayseri’de oy kullanma işlemi başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Kayseri’de de oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenlerin oy verme işlemi saat 17.00’da sona erecek.

Kayseri'de oy kullanma işlemi başladı
Kayseri'de oy kullanma işlemi başladı
Kayseri'de oy kullanma işlemi başladı
Kayseri'de oy kullanma işlemi başladı
Kayseri'de oy kullanma işlemi başladı
Kayseri'de oy kullanma işlemi başladı
İHA
Kayseri Gündem

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