Kayseri'de oy kullanma işlemi başladı
Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdariler Seçimleri çerçevesinde Kayseri'de oy kullanma işlemi başladı.
Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdariler Seçimleri çerçevesinde Kayseri’de oy kullanma işlemi başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Kayseri’de de oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenlerin oy verme işlemi saat 17.00’da sona erecek.
İHA
Bakmadan Geçme
Başkan Büyükkılıç: 'Vatandaşlık görevimizi yerine getirip, sandığa gidelim'
İbrahim Polat: 'Son 1 yılda akaryakıta yüzde 300 civarında zam geldi'
Çopuroğlu, Kayseri'yi Mersin'e Trenle Bağlayacak
Argıncık Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanı Oluyor
Kuş cenneti havadan görüntülendi, kendine hayran bıraktı
Bir haftada üçüncü Motosiklet Kazası