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Kayseri'de oynanacak olan Türkiye - Galler maçının biletine yoğun ilgi

Kayseri'de 16 Kasım'da Türkiye ile Galler A milli takımları arasında oynanacak olan müsabakanın biletlerine yoğun ilgi.

Kayseri'de oynanacak olan Türkiye - Galler maçının biletine yoğun ilgi

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler ile oynayacağı müsabakanın öncelikli bilet satışları dün başladı. Genel bilet satışları bugün saat 13.00’de başlayacak. Sadece Passolig üzerinden satışa sunulan bilet için sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Passoligin Gevhernesibe Mahallesi Mimarsinan parkı içinde bulunan merkezine gelenler kart çıkartmak ve bilet almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Merkezi

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