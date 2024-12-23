Kayseri'de Polis Ekiplerinden Dev Operasyon: 236 Kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, gerçekleştirdikleri geniş çaplı operasyonlar sonucunda önemli başarılar elde etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık titiz çalışmaları neticesinde, çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandı.
Operasyonlar sırasında, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, aranan şahıslar arasında yer alan ve toplamda 236 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 236 kişi, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ekipler, operasyonlar sırasında 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve 154 adet fişek ele geçirdi. Bunun yanı sıra, 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 18 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Hırsızlık malları arasında bulunan 1 adet çalıntı oto ve 400 bin TL değerindeki malzemeler eksiksiz bir şekilde sahiplerine teslim edildi.
Ayrıca, bir işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu başarılı operasyonlar, Kayseri'de güvenlik güçlerinin kararlılığı ve etkin mücadelesinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.