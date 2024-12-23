Kayseri'de Polis Ekiplerinden Dev Operasyon: 236 Kişi yakalandı

Operasyonlar sırasında, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, aranan şahıslar arasında yer alan ve toplamda 236 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 236 kişi, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, operasyonlar sırasında 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve 154 adet fişek ele geçirdi. Bunun yanı sıra, 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 18 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Hırsızlık malları arasında bulunan 1 adet çalıntı oto ve 400 bin TL değerindeki malzemeler eksiksiz bir şekilde sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca, bir işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu başarılı operasyonlar, Kayseri'de güvenlik güçlerinin kararlılığı ve etkin mücadelesinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.