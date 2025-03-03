Kayseri'de Ramazan Ayı'nın Manevi Atmosferi

Kayseri, Ramazan ayının manevi atmosferine büründü. Şehrin farklı noktalarındaki Ramazan simgeleri ve camilerdeki mahyalar, Ramazan coşkusunu her köşeye taşıyor.

Kayseri'de Ramazan Ayı'nın Manevi Atmosferi

450 yıllık Osmanlı geleneği olan mahyalar, cami minarelerinde ışıl ışıl parlıyor. Bürüngüz Camisi’ne asılan büyük mahya, Cumhuriyet Meydanı’ndaki minareye ayrı bir güzellik katarken, "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan", "Oruç tut sıhhat bul" ve "Hoş geldin 11 ayın sultanı" gibi mesajlar, şehrin tüm camilerinde ve tarihi minarelerde yankı buluyor. Akşam ve imsak vakitlerinde minarelerden yansıyan bu ışıklar, Kayseri halkının ruhunu aydınlatıyor.

Ayrıca, şehrin çeşitli noktalarında Ramazan’a özel simgeler yer aldı. Meydanlar, caddeler ve önemli noktalar, Ramazan’ın manevi atmosferine uygun süslemelerle donatıldı. Bu sayede Kayserililer, Ramazan coşkusunu daha yoğun bir şekilde yaşayabiliyor.

Haber Merkezi

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