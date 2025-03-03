Dünya Nadir Hastalıkları konuşuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Hematolojik Nadir Hastalıkları Derneği ve Özel Deta-Gen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'nin iş birliği ile düzenlenen etkinlik, büyük ilgi gördü.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun, nadir hastalıklar hakkında önemli bilgiler paylaştı ve katkı sağlayan kişi ile kurumlara teşekkür etti. Coşkun, ayrıca Kayseri'de yapılan genetik araştırmaların önemine dikkat çekerek, bölgedeki bazı testlerin sadece Kayseri'de yapıldığını vurguladı.

Programda, yakın zamanda Kayseri merkezli kurulan sağlık ve yatırım fonunun hücresel ve genetik tedavilere odaklanacağının müjdesi verildi. Bu fon, valilik, üniversiteler ve iş dünyasının desteği ile hayata geçti.

Kamu Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, nadir hastalıklar ve farkındalık gününün önemini vurguladı ve Türkiye ile dünyadaki mevcut durum hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Özyalçın, ayrıca nadir hastalıklara yönelik uygulamadaki faaliyetler hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Genetik Uzmanı ve Deta-Gen Medikal Direktörü Dr. Mehmet Burak Mutlu, sunumunda nadir hastalıklar, tedavi yöntemleri ve genetik çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Mutlu, bu konuda destek sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Etkinlik sonunda, sunumu gerçekleştiren Dr. Mehmet Burak Mutlu'ya hediye takdim edildi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. Bu tür programların, nadir hastalıklar konusunda farkındalık yaratmada önemli rol oynadığı belirtiliyor.