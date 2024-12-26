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Kayseri'de Sağlık Turizmi ve Kariyer Olanakları Paneli düzenlendi

25 Aralık Çarşamba günü, Prof. Dr. Cengiz UTAŞ Konferans Salonu'nda 'Kayseri'de Sağlık Turizmi ve Kariyer Olanakları' konulu panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Harun ÇALHAN'ın yaptığı etkinlikte, sağlık turizminin gelişimi ve kariyer fırsatları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Kayseri'de Sağlık Turizmi ve Kariyer Olanakları Paneli düzenlendi

Panele, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet ERŞAN, ASTUDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Uzdent Klinikleri Kurumsal Halkla İlişkiler Müdürü Ergün SEZER, ASTUDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve YDA Kayseri Şehir Hastanesi Genel Koordinatör Yardımcısı Beytullah BAŞOL ile ASTUDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hüma Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Ömer YILDIRIM konuşmacı olarak katıldı.

Panel boyunca sağlık turizminin gelişimi, sektördeki kariyer fırsatları ve gelecekteki beklentiler üzerine değerli bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, sağlık turizmi alanında Kayseri'nin potansiyelini ve bu alandaki kariyer imkanlarını tartışma fırsatı buldu.

 

Haber Merkezi

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