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Şok uygulama ile suçluya geçit yok: 4 bin 558 şahıs sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 4 bin 558 şahıs ve bin 499 araç sorgulanırken aranan 9 şahıs yakalandı.

Şok uygulama ile suçluya geçit yok: 4 bin 558 şahıs sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce toplam 50 ekip ve 185 personelle yapılan çalışmalar neticesinde; 39 şok uygulamada; 4 bin 558 şahıs ve bin 499 oto sorgusu yapıldı. Bu kapsamda 110 park-bahçe ve 10 kafe kontrol edilerek 9 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 4 Şahıs hakkında toplam 17,17 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. Yoklama kaçağı 6 şahsa işlem uygulanırken 1 trafikten men araç ele geçirildi.

Haber Merkezi

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