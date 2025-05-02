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  • Kayseri'de Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Modern Lokal Hizmetine Başlandı

Kayseri'de Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Modern Lokal Hizmetine Başlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Valilik iş birliğiyle hayata geçirilen ve kısa sürede tamamlanan şehit yakınları ile gazilere özel lokal salonu, yaşam alanlarını daha konforlu hale getirdi.

Kayseri'de Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Modern Lokal Hizmetine Başlandı

Proje, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Ekibin titiz çalışmalarıyla oluşturulan ve hem toplantılar hem de çeşitli etkinliklere uygun tasarlanan mekan, vatandaşların hizmetine sunuldu. Yetkililer, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olunduğunu vurguladı. Projenin hayata geçirilişi, bölgedeki insani duyarlılık ve hızlı uygulama örneği olarak dikkat çekti.

Haber Merkezi

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