Kayseri'de Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Modern Lokal Hizmetine Başlandı

Proje, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Ekibin titiz çalışmalarıyla oluşturulan ve hem toplantılar hem de çeşitli etkinliklere uygun tasarlanan mekan, vatandaşların hizmetine sunuldu. Yetkililer, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olunduğunu vurguladı. Projenin hayata geçirilişi, bölgedeki insani duyarlılık ve hızlı uygulama örneği olarak dikkat çekti.