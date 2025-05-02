'Sen Yaparsın Melikgazi' Tarih Yarışması Finali Heyecanı

Tarih kategorisinde hazırlanan sorulara en yüksek doğruluk oranıyla cevap veren Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi, finale yükselmeyi başardı.

Etkinlikte, gençlerin gelişimine ve sosyal katkılarına önem veren organizasyonlar kapsamında, farklı kategorilerde çeşitli yarışmalar da düzenlendi. Öğrencilerin yeteneklerini sergilediği enstrüman yarışması, fikirlerini paylaştığı münazara ve kültürel birikimlerini ortaya koyduğu tarih yarışması gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Yarışmanın sonunda, katılımcı okullara başarı belgeleri ve madalyalar takdim edildi. Emeği geçen tüm okullara ve organizasyonda görev alanlara teşekkür edildi. Bu tür etkinliklerin gençlerin gelişimine katkı sağladığı vurgulanırken, gelecekteki çalışmalar için de güzel temenniler dile getirildi.