Kayseri'de 'Sen Bende Eksiksin Kudüs' tiyatro oyunu sergilendi

Kayseri’de Birlik Vakfı Kayseri Şubesi, Beytülmakdis Derneği ve Genç Birlik tarafından Filistin’de yaşananlara farkındalık oluşturmak amacı ile ‘Sen Bende Eksiksin Kudüs’ isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda oynanan oyuna Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, Beytülmakdis Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç ve vatandaşlar katıldı.

Filistin’deki olaylar bitene kadar etkinliklerine devam edeceklerini söyleyen Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, “Bu sene ikincisini tekrarladığımız Kudüs Tiyatrosu’nun Birlik Vakfı, Beytülmakdis ve Genç Birlik ile beraber inşallah sahnede seyircilerimize sunacağız. Tabi Gazze’nin bu dramatik olayını gündemde tutabilmek için, vatandaşlarımıza tekrar hatırlatabilmek için böyle bir oyun sergiliyoruz. İsrail’in zulmü gün geçtikçe artıyor. Bizim burada sadece vatandaşlar olarak, STK’lar olarak destek vermemiz gereken dua ediyoruz birlikte. Bu ortamlarda bulunup, bu olayı sıcak tutmaya çalışıyoruz. Birlik Vakfı, Beytülmakdis, Genç Birlik’in aynı bu olayı bu şekilde sona erene kadar bu olayları da devam ettireceğini düşünüyorum” dedi.

Beytülmakdis Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç ise etkinliklerle Kudüs ve Gazze’ye olan sorumlulukların yeniden hatırlanacağını söyleyerek, “Öncelikle inşallah bugünkü tiyatro gösterimiz Kayserimizde bir mesaja vesile olur. Aslında Ekim ayından önce Kudüs’te 75 yıldır yaşanan bir dram ve acı vardı, gözyaşı vardı, hüzün vardı. Gazze ile beraber yaklaşık 4 buçuk aydır Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın hüznünün üzerine bir de Gazze’yi koymuş olduk. Her gün onlarca çocuk, sivil insan, kadın, yaşlı hiç ayırt edilmeden katlediliyor. Orada büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Tabi bu oyun için öncelikle çok teşekkür etmem gereken Birlik Vakfı ve Genç Birlik ekibimiz daha önce sahnelemişti. Dolayısıyla tam da gündemin bu kadar çok Gazze ve Kudüs’le ilgili olarak acı çektiği, hüzünlendiği bir süreçte yeniden gündeme taşımak, Kudüs üzerinden Gazze’yi anmak, Mescid-i Aksa’yı topluma yeniden duyurmak ve Türk insanı, Anadolu insanı olarak Kudüs ve Gazze’ye karşı manevi sorumluluklarımızı hatırlatabilmek anlamında genç birlik ekibimizin hazırladığı birçok pencereden Kudüs ve Gazze meselesine bakıldığı bu tiyatro oyununda Kayseri gündemine yeniden bu konuyu taşımış olacağız. Ben genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Genç Birlik ekibine çok teşekkür ediyorum. Özellikle o coğrafya ile olan gönül bağımız 401 yıl boyunca Osmanlı ile ilişkilendiriliyor ama Türk milletinin kurduğu devletler eli ile 800 yıllık bir mazisi var Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa’da. Dolayısıyla Anadolu’ya o coğrafyanın hüznüne, acısına sahip çıkmak çok yakışıyor. Burada sanat, kültür üzerinden Kayseri’de küçük bir topluluğa Kudüs’ü ve Gazze’yi, sorumluluklarımızı yeniden hatırlatacağız. Emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Öncelikle gerçekten duyarlılığınıza teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı ve önemli bir konuda bu güzel çalışmayı yapan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah buradan alacağımız derslerle de daha duyarlı, daha olaylara şuurlu bir şekilde yaklaşan anlayışta oluruz diye temennide bulunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından tek perdelik olan ‘Sen Bende Eksiksin Kudüs’ isimli tiyatro oyunu izleyicilere sergilendi.