Kayserispor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor, Süper Ligin 21'nci haftasında konuk edeceği İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligde çıktığı 5 maçı kaybeden hafta içi de Türkiye Kupası’ndan elenen Kayserispor Pazartesi günü İstanbulspor’u konuk edecek.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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