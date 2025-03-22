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Kayseri'de Sessiz Çöküş: En değerli mobilya markalarından biri üretimi durdurdu

Mobilya sektörünün köklü markalarından bir marka, artan maliyetler ve ekonomik durgunluk karşısında üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Kayseri'de Sessiz Çöküş: En değerli mobilya markalarından biri üretimi durdurdu

Kayseri'nin en önemli mobilya marakalarından birisi olan İpek Mobilya Şirketi, hammadde fiyatlarındaki astronomik yükseliş, rekabet baskısı ve teknik maliyetlerin artışı nedeniyle üretim birimlerinin artık zarar ettiğini açıkladı.

Üretimin Sonu: Kapatma Kararı ve Çalışanlara Veda

Şirketin genel kurul ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda, mobilya üretim birimleri 26 Nisan 2025’te kapatılacak. İlgili prosedürler kapsamında çalışanların iş akitleri feshedilecek ve üretim süreci sona erecek.

Kayseri’nin Markasına Veda

İpek Mobilya’nın kapanış kararı, Kayseri’nin mobilya sektöründeki sembollerinden birinin sessiz bir vedası olarak değerlendiriliyor. Şehrin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan şirketin bu kararı, bölgedeki iş dünyasında ve sektörde yankı uyandıracak gibi görünüyor.

Haber Merkezi

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