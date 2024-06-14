Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı
Kayseri'de etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı.
Kayseri’de etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı.
Kayseri’de akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan rüzgar ile beraber vatandaşlar zor anlar yaşarken, rüzgara dayanamayan ağaçlar devrildi. Bazı araçlar devrilen ağaçların altında kalarak zarar gördü.
Şiddetli rüzgarda mahsur kaldılar
Öte yandan, Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Mahallesinde de şiddetli rüzgarın ortasında kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kameraya yansıyan görüntülerde bir kişinin ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.