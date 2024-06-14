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Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı

Kayseri'de etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Kayseri’de akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan rüzgar ile beraber vatandaşlar zor anlar yaşarken, rüzgara dayanamayan ağaçlar devrildi. Bazı araçlar devrilen ağaçların altında kalarak zarar gördü.

Şiddetli rüzgarda mahsur kaldılar

Öte yandan, Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Mahallesinde de şiddetli rüzgarın ortasında kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kameraya yansıyan görüntülerde bir kişinin ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.

Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı
Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı
Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı
Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı
Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı
Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı
Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı
Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı
Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı
Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, vatandaşlar yolda mahsur kaldı
İHA
Kayseri Gündem

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