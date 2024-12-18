Kayseri'de silahla yaralama: 1 kişi tutuklandı

Kayseri Sahabiye Mahallesi'nde alacak verecek davasında silahla yaralama olayında 1 kişi tutuklandı.

Kayseri'de silahla yaralama: 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sahabiye Mahallesi'nde alacak verecek davasından meydana gelen "Silahla Yaralanma" konusu ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde, A.C.A (22), H.K. (33) ve Ü.D. (29) yakalandı. Olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Başlatılan adli işlemler sonucu A.C.A., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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