Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda; M.K. ile A.B. ve O.P arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken, M.K. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.K.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Narkotik polisi 1 haftada 64 şahsa yasal işlem uyguladı
Narkotik polisi 1 haftada 64 şahsa yasal işlem uyguladı
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü yakalandı
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü yakalandı
Kayseri'de vatandaştan polise jest
Kayseri'de vatandaştan polise jest
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetti.
Kayseri Camilerinin Ramazan Karnesi
Kayseri Camilerinin Ramazan Karnesi
Kayseri'de seyir halindeki ticari araçta yangın
Kayseri'de seyir halindeki ticari araçta yangın