Başkan Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları'nın düzenlediği Bayramlaşma Töreni'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Ocak mensupları ve katılımcıların Ramazan Bayramlarını tebrik eden Büyükkılıç, “İftarlarıyla, sahurlarıyla, teravihleriyle rahmet, mağfiret, bereket ayı olan Ramazan’ın adeta hepimizin gönlünde oluşturduğu manevi iklimle çok şükür huzur içerisinde bu süreci yaşadık” dedi.

Kayseri Ülkü Ocakları’nda düzenlenen bayramlaşma törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, MHP ve ülkü ocakları ilçe başkanları ile ülkü ocakları mensupları ile partililer ve basın mensupları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur ve yönetimi tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı. Kayseri Ülkü Ocakları Bayramlaşma Töreni’nde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun iftarlarıyla, sahurlarıyla, teravihleriyle rahmet, mağfiret, bereket ayı olan Ramazan’ın adeta hepimizin gönlünde oluşturduğu manevi iklimle çok şükür huzur içerisinde bu süreci yaşadık” dedi.

Nice Ramazanlara huzur içerisinde erişebilme temennisinde bulunan Büyükkılıç, “Mevla’mdan niyazımız yine Ramazanlarına hep beraber huzur içerisinde eriştirmesi, Kadir Gecelerini idrak ettirmesi. İnşallah ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine ve dinine bağlı yaşamayı ve nesiller yetiştirmeyi Mevla’m lütfetsin diye dua ve temennide bulunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, seçim sürecinde verdikleri desteklerden dolayı Kayseri Ülkü Ocakları’na teşekkür ederek, “Hayırlı bayramlar diliyor, iyi ki varsınız diyor, sağ olun, var olun diyorum” dedi.

Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur ise “Hepiniz kutlu ocağımızdaki bayramlaşma törenine hoş geldiniz. Geçirmiş olduğumuz Ramazan’da tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri Rabbim kabul eylesin. Hepinizin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç, çay eşliğinde ülkü ocakları ve parti mensupları ile sohbet etti.