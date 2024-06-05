Kayseri'de sinema seyirci sayısı 534 bin 57 kişi oldu

2023 yılında Türkiye geneli sinema seyirci sayısı 2023 yılında 31 milyon 5 bin 844 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı 13 milyon 716 bin 5 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı 17 milyon 289 bin 839 kişi oldu. Kayseri ilinde sinema seyirci sayısı 534 bin 57 kişi oldu.

Kayseri'de sinema seyirci sayısı 534 bin 57 kişi oldu

Sinema istatistikleri, bu yıldan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü idari kayıtları temel alınarak yayımlanmaya başlanmıştır.

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında 147'si yerli 224'ü yabancı film olmak üzere toplam 371 film vizyona girmiştir. 2023 yılında sinema salonu sayısı 2 bin 618 olurken, sinema salonlarındaki koltuk sayısı 286 bin 603 oldu.

Haber Merkezi

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