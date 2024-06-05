Kayseri'de sinema seyirci sayısı 534 bin 57 kişi oldu

Sinema istatistikleri, bu yıldan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü idari kayıtları temel alınarak yayımlanmaya başlanmıştır.

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında 147'si yerli 224'ü yabancı film olmak üzere toplam 371 film vizyona girmiştir. 2023 yılında sinema salonu sayısı 2 bin 618 olurken, sinema salonlarındaki koltuk sayısı 286 bin 603 oldu.