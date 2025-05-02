Erkilet'te Kentsel Dönüşüm ivme kazandı

Proje kapsamında, metruk ve imarsız yapılar tamamıyla ortadan kaldırılarak yerine modern konutlar inşa ediliyor. Aynı zamanda, projeler yalnızca konut alanlarıyla sınırlı kalmayıp, çevre düzenlemeleri, parklar ve sosyal donatılarla zenginleştiriliyor. Böylelikle, bölge sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor.

Yetkililer, bölgenin yollarının açılması, yeşil alanların oluşturulması ve sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasıyla, Kocasinan’ın ve Kayseri’nin modern bir görünüme kavuşacağını belirtiyor. Çalışmalar, şehir merkezli yaşamı destekleyen ve tüm yaş gruplarına hitap eden bir yaşam alanı oluşturmaya odaklı olarak sürdürülüyor.

Proje sahip olduğu umut ve heyecanla, bölgedeki yaşam standardını yükseltip, herkesin huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürebilmesi adına yeni adımların atılmaya devam edeceği vurgulanıyor.