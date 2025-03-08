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Kayseri'de Sosyal Medya Paylaşımları Sonrası Araç Sürücülerine Cezalar Uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir sosyal medya platformunda yer alan 'Kırmızıyı yeşil zannedenlerde bugün', 'Organize Sanayii bölgesinde araç ters yönden ilerliyor sürücüler dikkatli olunuz.', 'Kaldırımlar yayalar içindir araçlar için değildir' ve 'Talas bulvarında trafikte tehlikeli yolculuk' konulu paylaşımlar ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde araç sürücülerine para cezası uygulandı.

Kayseri'de Sosyal Medya Paylaşımları Sonrası Araç Sürücülerine Cezalar Uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir sosyal medya platformunda yer alan "Kırmızıyı yeşil zannedenlerde bugün", “Organize Sanayii bölgesinde araç ters yönden ilerliyor sürücüler dikkatli olunuz”, “Kaldırımlar yayalar içindir araçlar için değildir” ve “Talas bulvarında trafikte tehlikeli yolculuk” konulu paylaşımlar ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; "Kırmızıyı yeşil zannedenlerde bugün"  paylaşımına konu 2 araç ekipler tarafından tespit edilerek  araçların tescil plakalarına Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 4 bin 334 TL cezai işlem uygulandı. “Organize Sanayii bölgesinde araç ters yönden ilerliyor sürücüler dikkatli olunuz” paylaşımına konu araç ekipler tarafından tespit edilerek aracın tescil plakasına Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. "Kaldırımlar yayalar içindir araçlar için değildir" paylaşımına konu araç ekipler tarafından tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 993 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, “Talas bulvarında trafikte tehlikeli yolculuk” paylaşımına konu 2 motosiklet ekipler tarafından tespit edilerek araçların tescil plakalarına Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 6bin 320 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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