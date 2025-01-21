Kayseri'de Suriyelilere dönüş kolaylığı sağlanması için çağrı

2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısının milyonları bulduğunu belirten Taş, Kayseri'ye sığınanların sayısının ise 100 bine yaklaştığını ifade etti. Taş, bu süreçte Suriyelilerle acı tatlı hatıralar biriktirdiklerini ve bir kısmının Türkiye'de doğarak gençler haline geldiklerini söyledi.

8 Aralık'ta Suriye'de meydana gelen milli irade zaferinin ardından, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kendi istekleri doğrultusunda ülkelerine dönmek için başvurular yapmaya başladığını belirten Taş, bu süreçte birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak taleplerini sıralayan Taş, İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyelilerin ülkelerine gidip gelmeleri ve Türkiye'de ticari, tedavi ve akraba ziyaretleri için yol izinlerinde kolaylık sağlanmasını istedi. Ayrıca, Kayseri Valiliği'nden maddi durumu müsait olmayan Suriyelilerin bakkal borçlarının ödenmesi ve sınıra kadar yol masraflarının karşılanması için imkan sağlanmasını talep etti. Büyükşehir Belediyesi'nden ise geri dönüş yapanlar için helalleşerek ayrılmaları konusunda programlar yapılması ve yol masrafları konusunda yardımcı olunması beklentisini dile getirdi.

Taş, tüm bu uygulamaların amasız, fakatsız ve kınayıcının kınamasına aldırış etmeden yapılması gerektiğini belirterek, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının kendilerine yakışanı yapacaklarına inandıklarını ifade etti.