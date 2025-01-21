Narkotik operasyonunda 6 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplamda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik operasyonunda 6 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.Y. (32), F.T. (26), T.B. (42), A.Y. (49), H.O. (29) ve İ.T. (40) isimli 6 şüpheli yakalandı.

Öte yandan operasyonlarda yapılan aramalarda 11 parça halinde 17 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

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