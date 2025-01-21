Narkotik operasyonunda 6 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplamda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.Y. (32), F.T. (26), T.B. (42), A.Y. (49), H.O. (29) ve İ.T. (40) isimli 6 şüpheli yakalandı.
Öte yandan operasyonlarda yapılan aramalarda 11 parça halinde 17 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.