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  • Kayseri'de Tarihi Protokol: Hükümlüler Kamu Yararına Çalışacak!

Kayseri'de Tarihi Protokol: Hükümlüler Kamu Yararına Çalışacak!

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocasinan Belediyesi ile hayata geçirilen protokolün, hükümlülerin kamu yararına çalıştırılmasını hedeflediğini duyurdu. Korkmaz, 'Bu çalışma, Kayseri'nin ve vatandaşlarımızın faydasına olacaktır' dedi. 

Kayseri'de Tarihi Protokol: Hükümlüler Kamu Yararına Çalışacak!
Kayseri GündemEditör

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocasinan Belediyesi ile hayata geçirilen protokolün, hükümlülerin kamu yararına çalıştırılmasını hedeflediğini duyurdu. Korkmaz, “Bu çalışma, Kayseri’nin ve vatandaşlarımızın faydasına olacaktır” dedi.

Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki bu iş birliği, sosyal sorumluluk projeleri ve daha birçok alanda ortak çalışmalar yürüterek, Kayseri'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Projenin, toplumsal faydayı artırması bekleniyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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