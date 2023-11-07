Kayseri'de tefecilere 'polis balyozu': 5 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tefecilik yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

PAYLAŞ
  • 07.11.2023 14:14
  • Güncelleme: 07.11.2023 14:34
Kayseri'de tefecilere 'polis balyozu': 5 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tefecilik yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda tehdit, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden mahrum kılma suçlarını işleyen 5 şahıs yakalanırken ekipler tarafından yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, çek ve senetler ile suç unsuru dökümanlar ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de tefecilere 'polis balyozu': 5 gözaltı

Kayseri'de tefecilere 'polis balyozu': 5 gözaltı

Talas Meclisi'nde gündem Cumhuriyet'in 100. yılı ve Gazze

Talas Meclisi'nde gündem Cumhuriyet'in 100. yılı ve Gazze

Kayseri Park'ta Kaçak Yapı yokmuş

Kayseri Park'ta Kaçak Yapı yokmuş

Kaleci Bilal Bayazit'in durumu bugün netleşecek

Kaleci Bilal Bayazit’in durumu bugün netleşecek

Karısından altınını isteyen ve şiddet gösteren şahıs eşinden şikayetçi oldu

Karısından altınını isteyen ve şiddet gösteren şahıs eşinden şikayetçi oldu

Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir ilk: karın iç zarından üreme organı yapıldı

Kayseri Şehir Hastanesi’nde bir ilk: karın iç zarından üreme organı yapıldı

Çok Okunanlar
1
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

6
Akkışla'nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Akkışla’nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamas, Siyonist Rejime ait 100'den fazla askeri aracı imha etti

Hamas, Siyonist Rejime ait 100'den fazla askeri aracı imha etti

Vali Çiçek: 'Kuran'ı hakkıyla okuyacağız, hakkıyla öğreneceğiz ve hakkıyla öğreteceğiz'

Vali Çiçek: 'Kuran'ı hakkıyla okuyacağız, hakkıyla öğreneceğiz ve hakkıyla öğreteceğiz'

DAHA FAZLA
Melikgazi Belediyesi, Zalime Karşı Mazlumun Yanında

Melikgazi Belediyesi, Zalime Karşı Mazlumun Yanında

Kayserispor 11 maç sonra kazandı

Kayserispor 11 maç sonra kazandı

Tarihine sahip çıkan Melikgazi, Köşk Medrese'yi gün yüzüne çıkarıyor

Tarihine sahip çıkan Melikgazi, Köşk Medrese'yi gün yüzüne çıkarıyor

Talas Millet Bahçesi, hem görsel zenginlik hem temiz hava sağlayacak

Talas Millet Bahçesi, hem görsel zenginlik hem temiz hava sağlayacak

Kayserispor'a 'Çirkin Tezhürat' Cezası

Kayserispor'a 'Çirkin Tezhürat' Cezası