Kayseri Park'ta Kaçak Yapı yokmuş

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Park ile ilgili bulundukları suç duyurusunun ‘kovuşturmaya yapılmasına yer olmadığı’ ile ilgili çıkan karara itiraz ettiklerini söyleyerek, “Türkiye’de hukuk kişiye ve makama göre değişmez” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Park’ın yanında bulunan otoparkın kaldırılması ve sağır cephesinin yıkılarak kafe yapılması için başlatılan izinsiz çalışma hakkında bulundukları suç duyurusunun ‘kovuşturma yapılmasına yer olmadığı’ ile ilgili çıkan karara itiraz etti. İtiraz sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahmut Şahin, “Kayseri’de şehrin merkezinde göstere göstere, meydan okurcasına bir kaçak inşaatın yapılmasına şahit olduk. ‘Bu şehirdeki resmi kurumlar, yetkililer bu durumu niye seyreder? Vatandaş gibi dışardan seyretmek resmi kurumların işi değildir’ dedik ve biz o kaçak yapıyla ilgili usulsüz işlemle ilgili suç duyurusunda bulunduk. 6 ay sonra suç duyurusunda bulunduğumuz savcılık kararını verdi. Biz orada Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni şikayet etmiştik. Bizim şikayetimiz üzerine bir soruşturma yapması gereken savcılık, dosyayı takip etmesi, incelemesi gereken savcılık, bilir kişi ile bu dosyayı incelemesi gereken savcılık, bizim şikayet ettiğimiz Büyükşehir Belediyesine sormuş ve demiş ki; ‘Mahmur Şahin sizinle ilgili usulsüzlük iddiasında bulunuyor bu doğru mu?’ O da demiş ki; ‘hayır doğru değil.’ Savcılıkta benim şikayet ettiğim kurumu bilir kişi atayıp, kendisini savundurup, ‘Mahmut Şahin’in iddialarını Büyükşehir Belediyesi’ne sorduk, asılsızmış. Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına diye’ karar vermiş. Şikayet edilenlerin bilir kişi olması Türkiye’de ne zamandan beri hukukun içerisinde. Böyle bir hukuk olur mu? Ben ona şikayet ediyorum. Sen ona neden soruyorsun? Yani savcıya işini öğretecek değiliz ama imar yasasını bilmediği açık. Ancak bunu bilen birisine sorması lazım. Bir bilirkişiye sorması lazım. Kayseri’den bile olmaz. Başka bir şehirden bir bilirkişi olması lazım. Maliyet mi istiyor? Biz şikayetçiyiz. Bize gerekirse o da söylenir. Biz hukuka uymayan bu kararla alakalı Sulh Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunduk. Bu hukuksuzluğun oradan dönmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de hukukun kişiye ve makama göre değişmediğini dile getiren Şahin, “Kişiler ve makamlar hukuka göre şekil alır. Hiçbir makamın, hiçbir kişinin Türkiye’de adalete gölge düşürmeye hakkı yok. Bu kararlar adalete gölge düşürüyor. Soru işaretleri oluşturuyor. Kent Estetik Kurumu burayla alakalı diyor ki; ‘Evet estetiği uygun ilgili belediyeden izin alınması gerekiyor.’ İlgili belediyeden izin alındı mı? Alınmadı. Melikgazi Belediyesi’nden izin alınmadı. ‘Bura zaten kaçak, yapmayın’ dedi. Fakat bu hukuksuzluk bizim gözümüzün önünde cereyan ederken, içimiz sızlıyor. Biz çocuklarımıza böyle bir adalet, böyle bir ülke bırakmak istemiyoruz. Burada kişinin, makamı, mevkii ve parasına göre karar alırsak, adalet ölür. O zaman bir gün hep beraber ağlarız ki geriye dönüş çok zor olur. Bu yanlıştan dönülmesi için biz tekrar Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurduk. Şimdi kararı bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.