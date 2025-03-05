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Kayseri'de Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında da şehirde temizlik ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park bahçeler, peyzaj düzenlemeleri ve mıntıka temizliği ile Kayseri'yi daha yeşil, temiz ve konforlu hale getirmek için yoğun bir şekilde çalışılıyor.

Kayseri'de Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, dört mevsim boyunca şehri daha yaşanabilir kılmak amacıyla titizlikle faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda ekipler, Askeri Hastane Caddesi kavşağında peyzaj düzenlemesi yaparak şehre görsel açıdan değer katıyor ve vatandaşların daha temiz ve estetik bir çevrede vakit geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca, Erciyes Mıntıka Temizliği ve üniversite acil önü buz temizliği gibi kışa özel önlemler de alınıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ek hizmet binasında arşiv evraklarının taşınması gibi lojistik çalışmalara da devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bu düzenleme ve temizlik faaliyetleri, şehri daha yaşanabilir hale getirmek için büyük önem taşıyor.

 

Haber Merkezi

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