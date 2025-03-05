Hacılar Belediyesi'nden her gün 200 haneye sıcak yemek

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaptığı seferberlik hakkında, "Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu ilçemizde en güzel şekilde yaşatıyoruz. Günlük olarak yaklaşık 200 vatandaşımıza sıcak iftar yemeği ulaştırıyoruz. Bu desteklerimiz yalnızca Ramazan ayında değil, yıl boyunca devam ediyor" dedi.

İftar yemekleri, Hacılar Belediyesi'nin kurduğu iki ayrı ekip tarafından hem ilçe merkezinde hem de Bağlar bölgesinde vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. Başkan Özdoğan, konuyla ilgili "Özellikle yaşlı, yalnız yaşayan veya torunlarına bakmak durumunda olan büyüklerimize iftar yemeği desteği veriyoruz. Onların duası, bizim en büyük kazancımız" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi'nin gönül belediyeciliği anlayışıyla sosyal destek çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Ramazan ayının manevi atmosferini, ilçemizde birlik ve beraberlik içinde idrak ediyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar'da iftar yemekleri dağıtımının, Ramazan ayı boyunca kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti.