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Kayseri'de terör örgütü üyelerine operasyon: 25 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince yürütülen bir haftalık çalışmalarda farklı terör örgütlerine üye 25 kişi yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü üyelerine operasyon: 25 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10-17 Şubat tarihlerinde yürütülen bir haftalık çalışmalarda FETÖ Terör Örgütü’ne üye 5, dini istismar eden terör örgütüne üye 2, PKK/KCK terör örgütüne üye 3, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analiz Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 kişi olmak üzere 25 kişi yakaladı. Emniyet Müdürlüğü paylaşımında, “Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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