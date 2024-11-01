Kayseri'de terörle bağlantısı olan 26 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ekim ayında yapılan çalışmalarda; terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen 26 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, sol terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 12, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9 şahıs olmak üzere toplamda 26 şahıs

hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse

terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.