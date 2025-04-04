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Kayseri'de toplu ulaşım ücretleri zamlandı: Tam bilet 25 TL

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerinde fiyat artışına gidildi. Güncellenen toplu ulaşım ücretlerinin kent genelinde 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Kayseri'de toplu ulaşım ücretleri zamlandı: Tam bilet 25 TL

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerinde güncelleme gerçekleştirildi.

Yeni tarifeye göre, tam bilet 25 TL, indirimli bilet 13,75 TL ve aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 375 TL (1 biniş 2,5 TL), yine aylık 150 biniş hakkı bulunan tam abonman bilet ise 1.080 TL (1 biniş 7,2 TL) olarak belirlendi.

İlçe ulaşım tarifeleriyle birlikte güncellenen toplu ulaşım ücretlerinin kent genelinde 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Haber Merkezi

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