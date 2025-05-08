Kayseri'de Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiren Empati Deneyimi

Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik, 9 Mayıs Cuma günü saat 10.00’dan gece 22.00’ye kadar açık olacak. Katılımcılar, engelli bireylerin günlük yaşamda yüzleştiği fiziksel engelleri deneyimleyerek, empati kurmanın önemini doğrudan hissetme fırsatı yakalayacaklar. Tek kollu görevler ve tekerlekli sandalye ile parkur geçişleri gibi aktiviteler, ziyaretçilere sıfırdan empati kurmayı öğretmeye odaklanıyor.

KAYMEK ve Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlik, toplumun tüm kesimlerini duyarlılığa davet ediyor. "Hayatı paylaşmak için engel yok" sloganıyla gerçekleştirilen proje, Kayseri’nin sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu deneyim ile birlik ve anlayışın güçlenmesi hedefleniyor.