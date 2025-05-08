Kocasinan'da İnsan Hayatına Dokunan Sosyal Tesisler Gelişiyor

“7’den 70’e herkesin kendine yer bulabildiği, spordan sanata, eğitimmden beceri geliştirmeye kadar birçok etkinliğin yapıldığı bu tesisler, şehrimizdeki yaşam kalitesini artırıyor,” diyen Başkan Çolakbayrakdar, özellikle aile, çocuklar ve kadınlara öncelik verdiklerini vurguladı. Tesislerin, mahalleleri cazibe merkezine dönüştürmeye katkı sağladığını söyleyen Çolakbayrakdar, iki yeni tesisin projelendirildiğini ve yakında hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Ayrıca, Kocasinan Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yaptığı yatırımların ve teknik altyapının da dikkat çekici olduğunu ifade eden Başkan, “Dünyanın standartlarında yeşil alanlar ve gelişmiş altyapı ekipmanlarıyla sadece rutin hizmetleri değil, fark ve yenilik getiren projeleri de hayata geçiriyoruz,” şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Hacı Mustafa Gürcü, yaptığı değerlendirmede, “Tesisler, eğitimi en üst seviyeye taşıyan, toplumun her kesimine hitap eden projeler. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizleri sevindiriyor. Bu hizmetlerin Kocasinan’ın tamamına yayılmasını diliyoruz,” diyerek Başkan’a destek verdi.

Kocasinan’ın yaşam kalitesini artıran bu yatırımların halkın memnuniyetini kazandığını ve ilçeye değer kattığını gösteriyor.