Kayseri'de Trafik Denetimlerinde Bin 403 Sürücüye Ceza

Denetimlerde, 97 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 235 sürücü ise sürücü belgesiz veya geçersiz araç kullanmaktan ceza aldı. Ayrıca, 341 sürücü kırmızı ışık ihlali, 365 sürücü cep telefonu kullanımı, 18 sürücü abartı egzoz kullanımı, 8 sürücü drift atma, 78 sürücü makas atma, 154 sürücü yüksek sesle müzik dinleme, 15 sürücü ışık donanımı ve 92 sürücü modifiye araç kullanmaktan dolayı cezai işlemle karşılaştı.

Bu denetimler, trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin kurallara uymasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Emniyet yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini ve trafik kurallarına uymayan sürücülere karşı sıkı önlemler alınacağını belirtti.