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Kayseri'de trajik olay: Silahla kendini vuran kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, R.A. (39) isimli kişi, silahla kendine ateş ederek hayatını kaybetti.

Kayseri'de trajik olay: Silahla kendini vuran kişi hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Olay, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi 4347. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. evde bulunduğu sırada silahla kendine ateş etti. Evdekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede R.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. R.A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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