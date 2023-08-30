Kayseri'de tüfekle vurulan şahıs bacağından yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfekle bacağından vurulan bir kişi yaralandı.

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  • 30.08.2023 19:26
  • Güncelleme: 30.08.2023 20:12
Kayseri'de tüfekle vurulan şahıs bacağından yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tüfekle bacağından vurulan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Şehit Murat Özçelebi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle açılan ateşte B.G. bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından B.G.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İHA

Kayseri Gündem
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