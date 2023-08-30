Yüzlerce vatandaş zafere pedalladı

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  • 30.08.2023 18:43
  • Güncelleme: 30.08.2023 18:43
Yüzlerce vatandaş zafere pedalladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel ‘Zafere Pedallıyoruz Bisiklet Turu’ gerçekleştirildi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman etkinlikle ilgili, “Bu tür faaliyetleri her özel gün ve bayramda yapıyoruz. Bisikletimiz kalmadı. Vatandaşlar kendi bisikletleriyle geldiler. Çok güzel bir gün. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 17:00’da (bugün) “Zafere Pedallıyoruz” sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında başlayan tur, RHG EnerTürk Enerji Stadyumu Güney Otopark’ında sona erecek.  
‘BU TÜR FAALİYETLERİ HER ÖZEL GÜN VE BAYRAMDA YAPIYORUZ’
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, bu tür faaliyetlerin özel günler ve bayramda yapıldığını ve devamının da geleceğini söyleyerek, “Büyük taarruzun ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın, zaferimizin 101’inci yılındayız. Binlerce bisiklet sevdalısı yine burada toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç öncülüğünde bu tür faaliyetleri her özel gün ve bayramda yapıyoruz. Bisikletimiz kalmadı. Vatandaşlar kendi bisikletleriyle geldiler. Çok güzel bir gün. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

1ha

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