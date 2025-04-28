Kayseri'de Türk Sanat Müziği Rüzgarı: 'Uşşak Faslı' Konseri

Konserde, Uşşak makamında klasik Türk müziği eserleri şef Burhan Surluev yönetiminde seslendirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu'nun performansı, dinleyiciler üzerinde etkileyici bir iz bıraktı. Melodik zarafet ve derin duygusal tınılar, Uşşak Faslı'nın her bir eserinde kendini hissettirdi.

Ücretsiz olarak sunulan bu etkinlik, katılanlara Türk Sanat Müziği'nin en nadide örneklerini sunarak müzikseverler için özel bir deneyim haline geldi. Kayseri'deki bu kültürel etkinlik, şehrin sanat hayatına önemli bir katkı sağladı.