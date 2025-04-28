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Kayseri'de Türk Sanat Müziği Rüzgarı: 'Uşşak Faslı' Konseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türk Sanat Müziği tutkunlarına yönelik düzenlediği 'Uşşak Faslı' konseri ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen bu özel etkinlik, sanatın önemini vurgulayan bir organizasyon olarak dikkat çekti.

Kayseri'de Türk Sanat Müziği Rüzgarı: 'Uşşak Faslı' Konseri

Konserde, Uşşak makamında klasik Türk müziği eserleri şef Burhan Surluev yönetiminde seslendirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu'nun performansı, dinleyiciler üzerinde etkileyici bir iz bıraktı. Melodik zarafet ve derin duygusal tınılar, Uşşak Faslı'nın her bir eserinde kendini hissettirdi.

Ücretsiz olarak sunulan bu etkinlik, katılanlara Türk Sanat Müziği'nin en nadide örneklerini sunarak müzikseverler için özel bir deneyim haline geldi. Kayseri'deki bu kültürel etkinlik, şehrin sanat hayatına önemli bir katkı sağladı.

Haber Merkezi

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