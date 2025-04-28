Kayserispor'da Jakirovic etkisi

Kayserispor, Sergej Jakirovic 'in göreve gelmesinin ardından sergilediği futbol ve mücadele ile küme düşme potasından çıkarak puan cetvelinde üst sıralara yöneldi.

Kayserispor'da Jakirovic etkisi

Sezona Burak Yılmaz ile başlayan ve peş peşe maç kaybeden Kayserispor’da daha sonra göreve  Sinan Kaloğlu getirilmişti. Kaloğlu ile de istediği sonuçları alamayan Küme düşme potasındaki Kayseri ekibi Nurettin Açıkalın’ın başkanlık görevine gelmesinin ardından Sergej Jakirovic’i transfer etti. Jakirovic ile çıkışa geçen Kayserispor küme düşme potasından çıktı. Geçen hafta Fenerbahçe ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdüren Kayserispor, dün de Rizespor’u yenerek çıkışını sürdürdü. Kayserispor, Sergej Jakirovic  ile çıktığı 12 maçtan 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Sezonun 21’inci haftasının ardından 16 puanla sondan üçüncü sırada yer alan Kayserispor, 33’ünüc hafta sonunda ise 40 puanla 12’inci sırada yer buldu.

Haber Merkezi

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