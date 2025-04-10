Kayseri'de Ulaşıma 171 Milyon TL'lik Akıllı Yatırım

Kayseri, akıllı ulaşım sistemleri ile tanınan şehirler arasında yer alırken, yeni kurulan Trafik Kontrol Merkezi ile dijital verilerle yönetilen bir trafik sistemi devreye girdi. Bu merkez, anlık yoğunluk analizleri yaparak sinyal sürelerini optimize ediyor, böylece trafik akışını düzene sokuyor.

Ayrıca, şehir genelinde kavşak kontrol sistemleri, dinamik yönlendirme tabelaları ve otobüs takip sistemleri gibi yenilikçi uygulamalar ile vatandaşların ulaşım deneyimi geliştiriliyor. Bu projelerin sürdürülebilir şehircilik anlayışının temel taşlarından biri olduğu belirtiliyor.

Tramvay hattı inşaatları da önemli bir aşamayı geride bıraktı; Anafartalar Mobilyacılar Sitesi ile Talas Anayurt-Furkan Doğan Yurdu arasındaki tramvay hatları tamamlandı. Şehir içi toplu taşıma hizmetinde kullanılan elektrikli otobüslerin daha verimli çalışabilmesi için 6 adet şarj istasyonu ve altyapı çalışmaları da gerçekleştirildi.

Bütün bu yatırımlar, Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirerek, geleceğe yönelik planların hayata geçirildiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Kayseri, teknoloji odaklı yaklaşımlarla ilerlemeye devam etmeyi hedefliyor.