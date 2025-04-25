Kayseri'de Üreticilere Şafak Vakti Arı Kovanı Desteği

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Otoparkında yapılan etkinlikte, yerel üretici ve çiftçilere yönelik desteklerin önemine vurgu yapıldı. Proje, Kayseri'deki arıcılık ve arı ürünleri üretimini teşvik etme amacı taşıyor. Arıcılık sertifikasına sahip üreticilere ekonomik katkı sağlamayı amaçlayan projenin katılımcıları büyük ilgi gösterdi.

Programda, gençlerin tarım ve hayvancılığa katılımlarının arttırılmasının gereği üzerinde duruldu. Proje çerçevesinde, Sarız ve Özvatan ilçelerinde de genç arıcılara kovan desteği sağlandı. Projeyle birlikte, gençlerin arıcılıkla ilgili eğitim alarak bu alanda ilerlemeleri teşvik ediliyor.

Yerel arıcılar, bu tür desteklerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtirken, projenin özellikle kırsal kesimlerde arıcılıkla uğraşanlar için faydalı olduğunu ifade ettiler. Çeşitli yerel liderlerin övgülerine mazhar olan proje, Kayseri'nin tarım ve hayvancılık alanındaki önemli rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.