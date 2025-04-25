Başkan Büyükkılıç, Hizmet İş'in yeni başkanını ağırladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'na seçilen Yavuz Navruz ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı’na yeni seçilen Yavuz Navruz ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret sırasında, Başkan Büyükkılıç, Yavuz Navruz ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, Navruz’a yeni görevinde başarılar diledi.
Navruz ise, Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı şükranlarını sundu ve Kayseri'deki kamu hizmetlerinin daha iyi bir noktaya taşınması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.