Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 37 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 37 şahıs yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 37 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında; 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 37 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Ağustos - 01 Eylül tarihleri arasında kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan 20 farklı operasyon çerçevesinde 37 şahıs yakalandı. Şahıslardan 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan ekipler tarafından yapılan aramalarda ise; 2 kilo 9 gram uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İHA
Kayseri Gündem

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