Uzmanı uyardı: '35 yaşın üstünde doğurganlık anatomik olarak düşüyor'

Kadın Doğum Uzmanı Merve Vural Yalman, 35 yaştan sonra doğurganlık özelliğinin anatomik olarak azaldığını söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Doktor Merve Vural Yalman, 35 yaştan sonra doğurganlık özelliğinin anatomik olarak azaldığını belirterek kadınlarda uzun süren eğitim hayatı ve çalışma oranının artmasıyla birlikte doğumlarında azıldığını belirtti. Gebelik yaşının ilerlemesinden dolayı da düşük oranının arttığını dile getiren Yalman, “Artık eskisi gibi anne yaşlarımız yok. Kişilerin sosyo-ekonomik düzeyleri arttıkça çok çocuk sahibi olmak istemiyor. Gebeliklerde yaşanan düşük vakalarında ise beslenme farklılıkları, doğal besinlerden uzak kalmak veya ileri anne yaşı önemli rol oynuyor” dedi.

“Düşüklerin birçok sebebi var”

Gebelikte düşüğü engellemek için sağlıklı beslenmeye ve kalitesiz yaşam tarzından uzaklaşmaya vurgu yapan Yalman, “Gebelerde düşük yaşanmasının birçok sebebi var. Beslenme farklılıkları, doğal besinlerden uzak kalmak veya ileri anne yaşı olabilir. Artık eskisi gibi anne yaşlarımız yok. Aslında hala mevcut. Kırsallarda daha yoğun şekilde görülebiliyor fakat merkezlere baktığımızda okumuşluk ve çalışma oranının artmasından dolayı artık insanlar 30’lu yaşlardan sonra ebeveyn olmayı tercih ediyor. Sadece anne açısından değil baba açısından da durum aynı olabiliyor. Maruz kalınan dış faktörler babanın sperm kalitesini bozabiliyor. Buna bağlı olarak genetik anomaliler ortaya çıkıyor. Genetik anomaliler arttığı zaman bedenimiz bunu yok etmeye odaklanıyor. Böyle olunca da düşüklerin oranları çok artıyor. Düşüklerin en büyük sebebi de bu. Gebelikte görülen düşükler genellikle 6-9 hafta arasında görülür” İfadelerini kullandı.

“Doğum oranlarında düşüş yaşanabiliyor”

Kişilerin sosyo-ekonomik düzeyleri arttıkça çok çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten Yalman, “Anne yaşının ilerlemesi ve sosyo-ekonomik düzeyin değişkenliğine göre doğum oranlarında düşüş yaşanabiliyor. Kişilerin sosyo-ekonomik düzeyleri arttıkça çok çocuk sahibi olmak istemiyor. Ekonomik kaygılar ön plana çıkıyor. Fakat fiziki olarak baktığımızdaysa 30 yaşın üstünde çocuk sahibi olmaya başlıyoruz. 35 yaşın üstünde doğurganlık anatomik olarak düşüyor. 40 yaşın üstünden sonra ise dramatik olarak düşüyor. Yani ne yapılırsa yapılsın veya ne kadar istenirse istenilsin olmuyor kısmına geliyor. 40 yaş üzerindeki kişinin çocuk arzusu varsa ve altı aya yakın deneyip de olmadıysa biz tıbbi olarak direkt yardımcı üreme teknikleri, aşılama ve hatta tüp bebek tedavi sürecine yönlendirmeyi doğru buluyoruz” şeklinde konuştu.