Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. 2 farklı operasyon düzenleyen ekipler R.Y., V.G. ve Ö.A.’yı yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İHA
Kayseri Gündem

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