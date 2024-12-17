Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10,45 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10,45 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde; M.Y., H.B., T.Ö. ve F.K. yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 10,45 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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