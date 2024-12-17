Kayseri'nin devi HES satışa çıkıyor

Türk Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)i hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Erciyes Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunulacak. İhale 4 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

Kayseri'nin devi HES satışa çıkıyor
Kayseri GündemEditör

Türk Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)i hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Erciyes Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunulacak. İhale 4 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

Hazine mülkiyetinde bulunan 30.000.000.000 adet HES Kablo payları ile Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Hazine mülkiyetinde bulunan 21.993.325 adet çelik halat payları düzenlenen ihale ile birlikte satılacak. Yatırımcılar; kapalı teklif zarflarını 3 Şubat 2025 tarihinde saat 16.30’a kadar TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’na elden teslim edecek.

Alınan teklifler; ihale komisyonu tarafından 4 Şubat 2025 saat 10.00’da TMSF’de yatırımcılar ve temsilcileri huzurunda açılacak. Kapalı zarf tekliflerinin açılmasının ardından açık artırma yapılacak.

İHA
Kayseri Gündem

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